Кремль усомнился в переходе россиян на хлеб из-за экономии

В Кремле затруднились ответить на вопрос, как долго некоторым категориям россиян придется жить в режиме экономии из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, и усомнились в связанности падения доходов и роста продаж хлеба. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия», — признал Песков и добавил, что сейчас принимаются активные усилия для того, чтобы начать массовую вакцинацию, что в перспективе может замедлить и даже прекратить дальнейшее распространение инфекции.

Также Кремль посчитал очевидным, что у части россиян на фоне эпидемии сократились доходы, но в правомерности увязывания этого с ростом продаж хлеба усомнились, передает РИА Новости. «Я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек», — сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. Согласно данным опроса BusinesStat, по итогам года продажи хлеба могут подскочить на 60 процентов, рост продаж зафиксирован впервые за пять лет.