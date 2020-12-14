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Власти России начали замораживать цены на продукты

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские власти начали замораживать цены на продукты: соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен, чей рост возмутил президента Владимира Путина, должны быть заключены до 20 декабря, они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости. «Мониторить, как исполняются соглашения, в том числе уровень цен в сетях, будет ФНС на основе данных контрольно-кассовой техники в дополнение к тому мониторингу, который осуществляет Росстат. Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Премьер-министр Михаил Мишустин указал, что производство продуктов должно оставаться выгодным для бизнеса и его необходимо поддерживать, ответственность за заключение соглашений несут Минсельхоз и Минпромторг. «Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях — от производства до торговых сетей», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Он также добавил, что все нормативно-правовые акты, направленные на стабилизацию цен, должны быть подписаны сегодня, 14 декабря. Также Мишустин сказал, что доклады о ситуации с ценами на продукты правительство будет заслушивать еженедельно. По словам главы Минсельхоза, принимаемые властями меры позволят снизить розничные цены на сахар до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр.

Если же соглашение не будет работать предусмотрено введение пошлины на экспорт подсолнечного масла. «Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Решение найдено, до конца дня соответствующий проект постановления будет представлен в правительство, но предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашение с производителями не будет выполняться», — указал Решетников.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания — сахара, макарон, муки, подсолнечного масла и хлеба и дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен. По данным Росстата, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7 процента, подсолнечное масло — на 25,9 процента, яйца — на 4,9 процента.

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