Путин дал правительству неделю на прекращение роста цен

Президент России Владимир Путин дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Решить в течение недели!», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в среду, 9 декабря, отметив, что «все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня» должны быть окончательно завершены, а в начале следующей недели должны быть выпущены «соответствующие управленческие решения в виде документов».

Также в ходе совещания президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — прокомментировал Путин доклад Решетникова.

«По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?» — добавил глава государства, обращаясь к главе Минэкономразвития.

Ранее президент России объяснил рост цен на базовые продукты в России. По его словам, он не связан с пандемией коронавируса.