Президент Владимир Путин объяснил рост цен на еду в России. По его словам, увеличение стоимости базовых продуктов не связано с пандемией коронавируса. Об этом он говорил на совещании по экономическим вопросам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что пандемией можно объяснить сокращение производства, высвобождение рабочей силы и снижение доходов россиян. Рост стоимости продуктов же может быть результатом попыток подогнать внутренние ценники под мировые.

По данным Росстата, с конца декабря 2019 года сахар подорожал на 72,7 процента, подсолнечное масло на 25,9 процента, яйца прибавили в цене 4,9 процента. Путин на встрече в среду, 9 декабря, потребовал своевременно реагировать на рост цен на еду. По его словам, все инструменты сдерживания роста уже известны. Глава государства добавил, что ждет не просто предложений по решению проблемы, но конкретных мер, сроков их исполнения и результатов.