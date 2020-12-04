Рост цен в России не смогли удержать

Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 4,42 процента, свидетельствуют данные Росстата. Это означает, что рост цен не смогли удержать в пределах таргета Центробанка России, составляющего 4 процента.

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В первую очередь на ускорение инфляции влияет подорожание овощей, сахара, круп, хлеба, рыбы и лекарств. В последней категории динамика может быть связана с девальвацией рубля, поскольку большое количество лекарств завозится из-за рубежа.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) объяснили рост цен на овощи и яйца сезонными факторами и назвали его прогнозируемым, сообщает ТАСС.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что повышение цен на основные товары в России достигает 14 процентов. В исследование включили популярные продукты питания, верхнюю одежду, детские товары, туалетную бумагу, лекарства. Росстат использует для своих подсчетов более широкую группу товаров, а потому считает собственную методику более точной.

Эксперты «Ромира» объяснили сложившуюся ситуацию падением курса рубля. Многие товары имеют импортное происхождение или производятся с иностранными составляющими.

О выходе инфляции за пределы таргетируемого значения в начале ноябре предупредила Счетная палата. Аудиторы указали, что одной из причин стал небольшой рост цен в 2019-м.