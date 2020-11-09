Счетная палата пообещала усиление инфляции в России

Инфляция в России до конца 2020 года усилится и выйдет за пределы таргетируемого значения в четыре процента. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за девять месяцев года.

В этот период цены выросли на 3,67 процента вместо предсказанных 3 процентов, поэтому, чтобы не выйти за установленные рамки, далее они должны увеличиваться на 0,2-0,3 процента в месяц. Предпосылок к этому ведомство не видит.

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В Счетной палате отметили, что одной из причин повышенной инфляции стала низкая база 2019 года, когда показатель остался на рекордно низком уровне. Тогда она составила три процента.

Также ведомство прокомментировало ситуацию на рынке труда. Количество занятых в экономике в третьем квартале оказалось на два миллиона человек меньше, чем год назад в тот же период, но в сентябре ситуацию удалось стабилизировать. До конца года, ожидают в ведомстве, она улучшится, если только не случится проблем в экономике или усиления карантинных мер.

По итогам последних двух заседаний Банк России отказывался продолжать снижение ключевой ставки, сохраняя ее на уровне 4,25 процента. Оба раза решение объяснили, помимо ряда других факторов, усилением инфляционных ожиданий. Цель по инфляции, однако, регулятор сохранил.

Ранее президент Владимир Путин посоветовал россиянам не обращать внимания на курс рубля, поскольку, подчеркнул он, главным фактором российской валюты является ее стабильность. Опрос онлайн-платформы Webbankir показал, что 56 процентов респондентов перестали бояться обвала курса рубля, так как на их финансовое положение это не повлияет.