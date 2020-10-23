Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Такое решение принято второй раз подряд.

В ЦБ указали на неустойчивость внешних финансовых и товарных рынков, что может сохранить повышенную волатильность. Также проблемой остаются геополитические факторы. Возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятор намерен обсудить на следующих заседаниях.

Отдельно в Центробанке отметили ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Вторая волна коронавируса негативно отражается на настроениях населения и бизнеса.

Как говорится в сообщении, инфляционные ожидания населения выросли, причем в ближайшее время они могут оправдаться. Однако в среднесрочной перспективе, уверены в регуляторе, риск слишком низкой инфляции преобладает. Прогноз по росту цен по итогу 2020 года остался неизменным — 3,9-4,2 процента.

В последний раз регулятор оставлял ключевую ставку без изменений в марте. В июле она опустилась до исторического минимума, на котором и остается.