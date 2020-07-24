ЦБ решил ослабить рубль

Банк России собрался ослабить рубль, решив не продавать всю валюту, вырученную от сделки с передачей пакета акций Сбербанка правительству. Это следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которое она сделала в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте ЦБ.

Сделку по Сбербанку осуществили за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Полученную валюту регулятор начал продавать на рынке при падении стоимости российской нефти марки Urals ниже 25 долларов за баррель. Это стало дополнением к бюджетному правилу, которое подразумевает продажу валюты при цене нефти ниже 40 долларов.

Однако теперь Банк России сообщил, что продажи валюты, связанной со сделкой, остановят в конце третьего квартала. В октябре-декабре регулятор собирается поддержать нацвалюту только продажей валюты на 185 миллиардов рублей. Остальные средства взаимозачтут с объемом недокупленной валюты в 2018 году.

Центробанк 24 июля принял решение снизить ключевую ставку до исторического минимума. Ее опустили на 0,25 процентного пункта, до 4,25 процента. Решение принято для стимулирования российской экономики.