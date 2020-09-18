Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина надела брошку с символом паузы на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале регулятора.

Таким образом Набиуллина наглядно показала принятое на заседании решение по ключевой ставке, которую сохранили на историческом минимуме в 4,25 процента. Отказ от дальнейшего смягчения в ЦБ объяснили ситуацией в экономике, что связано с ростом инфляции и ослаблением курса национальной валюты.

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В Банке России указали на рост геополитических рисков и общую волатильность на рынке, из-за которых ситуация становится менее прогнозируемой, но подтвердили среднесрочный прогноз по инфляции.

Иллюстрировать принятые решения Набиуллина начала с марта этого года, когда на фоне обрушения цен на нефть и падения рубля надела неваляшку. В июне она надевала голубя, что традиционно означает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Эта брошь была воспринята рынком как сигнал.

Наиболее загадочное сообщение председатель ЦБ послала в июле, когда ей пришлось надевать сразу два украшения — латинскую букву V и подкову.

Ранее немецкое издание Die Welt назвало Набиуллину главной спасительницей российской экономики, поскольку ее решения позволили сохранить макроэкономическую стабильность.