Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Росстат объяснил результаты исследования индекса потребительских цен, проведенного холдингом «Ромир», согласно которому личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных. В нем используются другие способы получения данных, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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«Эти два исследования несопоставимы, так как используют различную идеологию и методологию получения данных. Расчет индекса потребительских цен Росстата предусматривает широкую корзину товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. В нее входит 520 наименований», — отметили в Росстате.

Отмечается, что данные ведомства точнее показывают среднестатистическую потребительскую корзину. В ведомстве подчеркнули, что набор потребляемых продуктов россиян, а также товаров и услуг может значительно отличаться как по продуктовым позициям, так и по требованиям к брендам, статусности и качеству.

Исследование «Ромира», вероятно, в большей степени ориентировано на выявление тенденций и трендов среди различных групп населения, добавили в Росстате. Данные Росстата — это экономический показатель, позволяющий оценить динамику роста цен на наиболее потребляемые товары и услуги. Они направлены на то, чтобы показать и оценить базовые изменения цен в стране или в регионе, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» представил данные июльского исследования, согласно которым личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных. Росстат отчитался об инфляции в размере 0,35 процента по итогам второго месяца лета, но если проводить расчеты на основе данных участников исследования, то инфляция составила 1,66 процента, то есть в 4,7 раза выше.