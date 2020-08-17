Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату. При этом стоимость бензина АИ-92 за прошедшие семь месяцев 2020 года выросла на 1,9 процента, сообщает РИА Новости.

По оценкам агентства, больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом регионе можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в 20-ке рейтинга. На среднюю зарплату жителей северной столицы можно купить свыше 1000 литров АИ-92.

Эксперты связывают такие результаты исследования с высокими зарплатами жителей северных и столичных регионов. Аутсайдерами при этом оказались республики Северного Кавказа. Автомобилисты из этих регионов на свою зарплату могут прибрести в 3-4 раза меньше бензина, чем жители ЯНАО: в Дагестане — 535 литров по цене 45,5 рубля, в Карачаево-Черкессии — 550 литров по цене 44,3 рубля, в Кабардино-Балкарии — 567 литров по цене 43,9 рубля за литр.

Эксперты также отметили сильный разброс цен на бензин в российских регионах. В зависимости от субъекта цена на топливо составила от 37,9 рубля до 56 рублей. При этом специалисты выразили надежду на то, что в текущем году рост стоимости бензина не превысит инфляцию и составит не более 4 процентов.

Ранее был опубликован рейтинг европейских стран с самым доступным топливом. Его возглавил Люксембург. В среднем жители города-государства могут купить порядка 3,2 тысячи литров бензина на свою зарплату. Россия в этом списке оказалась на 20-м месте.