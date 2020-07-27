Названы европейские страны с самым дешевым бензином

Опубликован рейтинг стран Европы с самым дешевым бензином. Его возглавил Люксембург. В среднем жители города-государства могут купить порядка 3,2 тысячи литров бензина на свою зарплату, пишет РИА Новости.

На первом месте государство оказалось из-за высоких зарплат и сравнительно низких цен на топливо. Россия в этом списке находится на 20-м месте. На среднюю зарплату гражданина страны можно купить 924 литра 95-го бензина, говорится в исследовании.

В первую пятерку рейтинга попали также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. А последние строчки в списке заняли Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих государств могут позволить себе не более 700 литров топлива в месяц.

В исследовании использовались данные о ценах на бензин с октановым числом 95 в странах Европы на май 2020 года. Динамика стоимости топлива рассчитывалась в национальной валюте государств.

Ранее власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина, поступившие от топливного союза, который объединяет независимые АЗС. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что оптовые цены на топливо стабилизировались, уже несколько недель снижаются, а рост цен в рознице не превышает инфляцию.