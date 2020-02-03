Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Стоимость российского топлива в абсолютных ценах без привязки к зарплате составила 45,8 рубля за литр. В этом рейтинге Россию обогнал только Казахстан — там стоимость бензина составляет 27,7 рубля за литр в переводе на российскую валюту. Дороже всего бензин оказался в Нидерландах (117,7 рубля за литр).

При этом, по доступности бензина для населения Россия находится на 17 месте. На среднюю зарплату россияне могут приобрести около 884 литров бензина. Как поясняют эксперты, доступность бензина для потребителей зависит не только от стоимости, но и от доходов населения. Первую строчку по доступности бензина для населения занял Люксембург (2,8 тысячи литров бензина на среднюю зарплату), а последнюю — Украина (311 литров).

При составлении рейтинга использовались данные статистики европейских стран о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года.

В октябре 2019-го сообщалось о рекордном падении спроса на бензин в России (1 процент). Эксперты указывали, что такая ситуация рынка бензина серьезна и может расцениваться как тревожный знак. За последнее десятилетие подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на это влияла изменившаяся экономическая обстановка.

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