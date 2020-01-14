В России подорожал бензин

Потребительские цены на бензин в России с 1 по 9 январь выросли на 0,1 процента, дизельное топливо подорожало на 0,2 процента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстата.

До этого рост цен на топливо фиксировался несколько месяцев назад — в период с 23 по 29 июля. Как уточняет «Интерфакс», текущая динамика по дизелю может объясняться сезонным спросом, поскольку в осенний период водители переходят с летнего сорта на зимний, и спрос повышается.

В октябре 2019-го сообщалось о рекордном падении спроса на бензин в России (1 процент). Эксперты указывали, что такая ситуация рынка бензина серьезна и может расцениваться как тревожный знак. За последнее десятилетие подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на это влияла изменившаяся экономическая обстановка.

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