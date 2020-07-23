В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.

Проблемы на топливном рынке привели к тому, что мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо выросли почти до уровня розничных и поставили владельцев независимых АЗС в неравные условия работы с крупными нефтегазовыми компаниями. Из-за высоких оптовых цен маленькие компании вынуждены устанавливать ценник на топливо на своих АЗС выше, чем на заправках крупных производителей, и лишаться клиентов. При этом на независимые АЗС приходится около 60 процентов заправок в стране.

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Среди причин удорожания сырья в топливном союзе назвали то, что спрос на бензин и дизель растет быстрее их производства. Это, в свою очередь, вызвано скачком внутреннего туризма на фоне коронавируса и закрытия границ. По словам источника издания, государству не выгодно резко повышать производство бензина, поскольку из-за демпфирующего механизма (при ценах на топливо в России выше, чем в других странах, компании обязаны платить деньги в бюджет).

В союзе попросили ФАС содействовать увеличению производства и поставок топлива по всем каналам сбыта; усилить контроль за нормативами продаж бензина и дизеля на бирже в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения; поспособствовать скорейшей отмене запрета на импорт дешевого сырья из-за рубежа или ограничить рост цен на топливо в мелком опте.

Ранее сообщалось, что Минэнерго приготовилось разрешить поставки дешевого бензина и дизельного топлива из-за рубежа. Дата отмены ограничений, которые действуют со 2 июня по 1 октября 2020 года, не указывается, но в случае положительного решения оно вступит в силу немедленно, следует из проекта постановления правительства.

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