В России приготовились разрешить дешевый бензин

Министерство энергетики России приготовилось разрешить поставки дешевого бензина и дизельного топлива из-за рубежа. Ведомство разместило соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике? Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

Предположительная дата отмены ограничений, действовавших со 2 июня, не указывается, однако в случае утверждения постановление вступит в силу немедленно.

Запрет вводился на период до 1 октября. На прошлой неделе Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечали, что рассматривают возможность отмены запрета в связи с восстановлением спроса на внутреннем рынке. Последнее обстоятельство обусловлено постепенным снятием запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как отмечается в пояснительной записке, за время действия запрет позволил отечественным нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство нефтепродуктов и достичь баланса спроса и предложения на российском рынке.

Разговоры об отмене запрета начались на фоне рекордного многодневного роста оптовых цен на бензин на Санкт-Петербургской бирже. Чтобы справиться с ним, ведомства обязали производителей увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизтоплива до 11 процентов и 7,5 процента. Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что стоимость топлива стабилизируется в июле.

Импорт бензина и дизельного топлива вырос весной этого года из-за резкого падения цен на нефть. Даже с учетом пошлины и транспортировки российским АЗС было выгоднее торговать зарубежным топливом. При этом российские производители не могли конкурировать с поставками из-за рубежа в связи с действующим в стране демпферным механизмом.