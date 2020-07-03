Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Рост биржевых цен на бензин, которые в последние дни бьют рекорды, скоро прекратится, и котировки стабилизируются. Об этом в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России написал глава управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Армен Ханян.

Он призвал не переживать по этому поводу, отметив, что предложение бензина на бирже скоро окончательно догонит спрос, а цена на топливо в рознице растет в пределах инфляции.

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Тем не менее Ханян признал, что незначительное повышение стоимости ведомство все же фиксирует, поскольку после выхода российских регионов из режима самоизоляции граждане стали активнее использовать личные автомобили.

Чиновник подчеркнул, что ФАС, Минэнерго и участники рынка стараются решить проблему, мониторят ситуацию каждый день и проводят биржевые комитеты.

В четверг, 2 июля, оптовая цена на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 58 445 рублей. Это был четвертый рекорд за четыре дня. В течение торгов в пятницу цена поднялась до 59 784 рублей, что станет пятым рекордом подряд, свидетельствуют данные площадки.

Одной из причин рекордного роста цен на бензин стал введенный в мае запрет на импорт топлива, который в соседних странах опустился до уровней значительно ниже российских.

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