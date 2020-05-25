Россиян лишили дешевого бензина из-за рубежа

Правительство России до 1 октября 2020 года запретило ввоз в страну топлива из-за рубежа, таким образом лишив граждан дешевого бензина. Это следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо. Согласно постановлению, ограничения введены для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

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