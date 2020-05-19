На фоне падения стоимости нефти с начала весны Россия начала спешно скупать белорусский бензин. Поставки по железной дороге выросли в сотни раз. Такую статистику приводит ценовое агентство Argus Media.

Только за апрель отгрузка составила 40,1 тысячи тонн, хотя за весь 2019 год импортировано всего 200 тонн. Покупателям белорусский бензин с учетом доставки обходился на 500 рублей за тонну дешевле, чем российский.

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Более 30 процентов поставок из Белоруссии пришлось на южные регионы России. Крупные партии отгружались в Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в приграничные с республикой Смоленскую и Брянскую области.

Причиной такой ситуации стал действующий в России демпферный механизм. В случае дорогой нефти нефтяники получают компенсации за дешевый бензин, а когда сырье дешевеет, они сами выплачивают в бюджет лишние средства.

В марте и апреле, когда стоимость нефти на фоне избыточной добычи опустилась до минимумов за многие десятилетия, бензин резко подешевел в соседних с Россией странах. Ситуацией уже воспользовались не только в европейской части России, но и на Дальнем Востоке, куда везут дизельное топливо из Южной Кореи.

Чтобы не допустить поставок из-за рубежа и защитить отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), власти России в начале апреля хотели ввести временное эмбарго на импорт топлива. Однако правило до сих не вступило в силу.

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