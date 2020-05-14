В Россию начали завозить дешевое топливо из-за рубежа

В дальневосточный порт Находка 12 мая прибыл танкер Zaliv Vostok, на борту которого четыре тысячи тонн дизельного топлива, загруженного в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и системы слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon.

Дизтопливо в Россию начали завозить из-за разницы в стоимости. Как утверждают участники рынка, импорт обходится в два раза дешевле российского аналога даже с учетом акциза и НДС.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

Точную стоимость, по которой это топливо предложат российским покупателям, агентству узнать не удалось. Также не подтверждена информация о том, что танкер Mercury доставил во Владивосток 1,5 тысячи тонн дизельного топлива из Южной Кореи.

Источник издания утверждает, что с помощью барж из южнокорейских портов можно оперативно ввозить по 1,5-2 тысячи тонн, и многие трейдеры очень хотят этим заняться. Однако они опасаются вступления в силу запрета на импорт топлива, к которому склоняются российские власти для поддержания собственных производителей.

Согласно подсчетам агентства, после уплаты всех сборов импортированное топливо из Азии обойдется в 33,8 тысячи рублей за тонну. Партии российского дизельного топлива в Хабаровском и Приморском краях продаются по 58,25 тысячи рублей.

После радикального обрушения цен на нефть стоимость бензина и дизельного топлива в России практически не изменилась из-за демпферного правила. Чтобы не допустить крупных поставок из-за рубежа, власти России в начале апреля решили ввести временное эмбарго на поставки из-за рубежа. Однако правило до сих не вступило в силу, источники в правительстве говорят, что утвердить его могут в середине мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!