Российский министр выступил против дешевого бензина

Российский министр энергетики Александр Новак во время видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против дешевого бензина в стране. Об этом рассказал руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, которого цитирует РИА Новости.

«Новак сам начал говорить о формировании цены на внутренний бензин. Он напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм. Он подчеркнул, что сейчас цены не растут», — отметил Миронов.

Демпфирующая надбавка к новому обратному акцизу — на нефтяное сырье — была введена в России в 2019 году. Она должна компенсировать потери нефтяников от налогового маневра в российской нефтяной отрасли, в рамках которого постепенное обнуление экспортной пошлины сопровождается повышением налога на добычу полезных ископаемых.

По нынешним правилам, демпфирущая надбавка к обратному акцизу выплачивается нефтяным компаниям при превышении мировых цен на нефтепродукты над заранее установленной на год вперед условной ценой — в размере 60 процентов от превышения. В обратном случае надбавка становится отрицательной и фактически выплачивается самими компаниями в бюджет, что делает невозможным удешевление бензина на внутрироссийском рынке при снижении мировых цен.

Участники рынка неоднократно критиковали механизм и призывали правительство исключить возможность взимания отрицательной надбавки. Однако такие предложения были отвергнуты. В нынешней ситуации механизм обратного демпфера заработал из-за резкого падения мировых цен на нефть. В его разгар баррель американской марки WTI с поставкой в мае стоил минус 40 долларов.

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