В России резко упали оптовые цены на бензин. По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что в период с 13 по 19 апреля стоимость на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала опустилась на 11 процентов, до 35,77 тысячи рублей за тонну (в европейской части страны).

При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысячи рублей за тонну. В результате компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92.

По данным издания, цены на топливо снизились из-за резкого падения спроса. В России растет число зараженных коронавирусной инфекцией, из-за этого в крупных городах был введен режим самоизоляции. Это привело к падению автомобильного трафика.

Ранее депутат Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо в качестве социальной поддержки населения. По его мнению, это позволит уменьшить цены на продукты за счет сокращения затрат на транспорт.

За первую неделю апреля производство бензина рухнуло, объемы сократились на 18,9 процента. Чтобы поддержать отечественные нефтеперерабатывающие заводы, власти задумались о запрете импорта дешевого бензина.

