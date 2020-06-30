Цена на бензин в России взлетела

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила исторический максимум, достигнув 58,324 тысячи рублей за тонну, сообщает РИА Новости.

За последние три торговые сессии цены трижды подряд взлетали до рекордных значений, во вторник рост составил 0,26 процента. Статистика ведется с начала 2018 года.

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Бензин Аи-92 вырос до 50,662 тысячи рублей за тонну по национальному индексу, что на 0,33 процента выше уровня предыдущей торговой сессии.

Цены начали расти с середины месяца на фоне увеличения спроса и неспособности российских поставщиков справиться с ним. При этом российские власти уверяют, что на розничных ценах такая ситуация не отразится, а дефицита не возникнет.

Как отметил глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян, в настоящее время ведомство инициировало обсуждение отмены запрета на импорт топлива.

По его словам, резкое увеличение спроса, возникшее после отмены части ограничений по коронавирусу, привело к тому, что топлива перестало хватать, а внутреннее производство не в состоянии удовлетворить потребности. Мораторий, введенный в конце мая, действует до 1 октября, однако, заметил чиновник, если ситуация не нормализуется, его могут отменить.

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