Россиянам назвали срок стабилизации цен на бензин

Минэнерго ожидает стабилизации цен на бензин в рознице в июле. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

«В июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности», — сообщил он.

Основной рост розничных цен на моторное топливо, по его словам, произошел в июне и составил +0,34 рубля за литр или +0,8 процента. Динамика цен находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля 2020 года, которое составило +3 процента, отметил Новак. Также министр рассказал, что в июне отгрузка автомобильного бензина экологического класса «пять» на внутренний рынок выросла на 38,6 процента по сравнению с маем и составила 2,8 миллиона тонн. Отгрузка дизельного топлива выросла на 20,9 процента — до 3,1 миллиона тонн. По его словам, запасы топлива сохранятся на высоких уровнях.

Для снижения биржевых цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Министерство энергетики решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизтоплива до 11 процентов и 7,5 процента.

До 30 апреля обязательные нормативы по бензину и дизтопливу составляли 10 и 6 процентов соответственно. После их снизили в два раза, чтобы обеспечить баланс предложения и спроса. Вместо этого цены на топливо взлетели до максимальных значений и несколько раз побили рекорд.