Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».

Соответствующие предложения содержались в письме, отправленном в Минэнерго Независимым топливным союзом (НТС), объединяющим сети автозаправочных станций, не входящих в вертикально интегрированные нефтяные компании. В частности, глава организации Павел Баженов предлагал либерализовать порядок ценообразования и привести его к рыночным стандартам.

Одним из главных изменений, по замыслу авторов, должна была стать отмена демпфирующей надбавки (или демпфера), выплачиваемой нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) из бюджета в ситуации, когда мировые цены на топливо превышают заранее установленную правительством условную цену. Величина надбавки, служащей главным компонентом обратного акциза (налогового вычета), образуется путем умножения разницы между мировой и условной ценой на специальный коэффициент (в 2020 году он равняется 0,68 для бензина и 0,65 для дизельного топлива). В нормальной ситуации это позволяет НПЗ сдерживать цены на внутреннем рынке при продаже топлива сетям АЗС через биржу.

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При этом надбавка может быть отрицательной — в ситуации, когда среднемесячные мировые цены ниже условной внутрироссийской. Это приводит к тому, что НПЗ вынуждены выплачивать в бюджет дополнительные акцизы и компенсировать расходы за счет повышения цен на внутреннем рынке.

Участники индустрии не раз указывали правительству на недостатки механизма и просили изменить или вовсе отменить его. Однако позиция властей и, в частности Минэнерго, остается прежней: демпфер будет сохранен в нынешнем виде как минимум до конца текущего года, что позволит обеспечить дополнительные доходы бюджета и профинансировать социальные программы. Об этом же говорится и в ответе Минэнерго НТС и лично Баженову.

Существующий механизм ценообразования приводит к тому, что стоимость бензина и дизельного топлива внутри страны защищена от резких колебаний в обе стороны — как от повышения, так и от понижения. В то же время, во многих странах ситуация принципиально иная: при снижении мировых цен падают и внутренние. За последние недели на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже было установлено сразу несколько ценовых рекордов на бензин Аи-95. Последний на данный момент датируется 3 июля, когда стоимость тонны топлива достигла 59,6 тысячи рублей.

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