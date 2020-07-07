Российских нефтяников попросили что-то сделать с ценами на бензин

Министерство энергетики России попросило нефтяников срочно увеличить нормативы продаж бензина и дизельного топлива на бирже, чтобы что-то сделать с рекордным ростом оптовых цен на бензин, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Поручения, отраженные в протоколе, выданы в ходе совещания по проблемам топливного рынка, которое прошло 30 июня под руководством замглавы ведомства Павла Сорокина. Помимо представителей нефтяных компаний и независимых АЗС в нем участвовали сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Центробанка.

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Нефтяники должны увеличить реализацию бензина до 11 процентов от уровня производства, а дизтоплива — до 7 процентов, причем в «максимально короткий срок». Не позднее среды, 8 июля, Минэнерго и ФАС собирались провести совещание, на котором планировали установить дату увеличения нормативов продаж нефтепродуктов на бирже.

До 30 апреля обязательные нормативы по бензину и дизтопливу составляли 10 и 6 процентов соответственно, но затем, вплоть до 30 июня, их снизили в два раза. Тогда антимонопольщики поясняли, что решение стабилизирует ситуацию и обеспечит баланс предложения и спроса, пострадавшего из-за кризиса в экономике на фоне эпидемии коронавируса.

В конце мая дополнительно был запрещен импорт топлива, поскольку к тому времени поставки из-за рубежа обходились значительно дешевле даже с учетом пошлин и транспортных расходов. В результате в конце июня оптовые цены на топливо начали бить рекорды в ежедневном режиме.

ФАС ожидает, что тенденцию вскоре удастся переломить, а также отмечают, что рост оптовых цен почти не сказывается на рознице, где стоимость топлива растет в пределах инфляции. Накануне, 6 июля, стало известно, что власти не намерены менять механизм демпфирующей надбавки, который не позволяет бензину и дизтопливу дешеветь.

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