Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Онищенко опроверг прогнозы о второй волне коронавируса в России
В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400
США увидели «серьезную проблему» в новых российских подлодках
Умер бывший муж Наргиз
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
В России задумали расширить возможности применения санкций против других стран
Дуров назвал владельцам iPhone семь причин для волнения
Новости партнеров

Россия уступила Казахстану по доступности бензина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Россия уступила Казахстану по доступности бензина для жителей страны, однако обошла по данному показателю другие страны бывшего СССР. Это следует из подсчитанного аналитиками Picodi индекса бензина, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

919
литров бензина можно купить в России на среднюю зарплату

В России на среднюю зарплату в 42,9 тысячи рублей (582 доллара) можно приобрести 919 литров топлива при цене 45,81 рубля (0,63 доллара) за литр. В Казахстане на среднюю зарплату в 384 доллара получится приобрести 923 литра бензина при цене 0,42 доллара за литр.

Доступность топлива в России в целом выше, чем в большинстве других стран бывшего СССР. Так, в Таджикистане на одну зарплату получится купить только 151 литр топлива, в Киргизии — 329 литров, в Узбекистане — 330 литров. Похожая ситуация сложилась на Украине и в Молдавии, где средняя зарплата эквивалентна 345 и 352 литрам. В Армении на средний заработок получится приобрести 403 литра бензина, в Грузии — 434 литра, в Белоруссии — 553 литра, в Азербайджане — 623 литра. В Латвии, Литве и Эстонии показатели на уровне 718, 836 и 915 литров.

Россия отстает

В большинстве развитых европейских экономик, рынки которых проанализировали исследователи, бензин доступнее, чем в России, из-за более высокой оплаты труда. Например, в Швеции на одну среднюю зарплату (3347 долларов) можно купить 1949 литров бензина (при цене топлива 1,46 доллара). В Германии показатель находится на уровне 1938 литров при цене 1,42 доллара и зарплате 2498 долларов, во Франции — на уровне 1693 литров при стоимости топлива в 1,51 доллара и зарплате 2005 долларов.

В мировом рейтинге доступности топлива лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. В США стоимость бензина эквивалентна российской (0,67 долларов), однако его доступность значительно выше — 5715 литров на одну зарплату.

В целом, показатели доступности топлива в мире в 2020 году увеличились по сравнению с 2019-м из-за падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. Например, в Азербайджане бензин обвалился сильнее всего (минус 28 процентов); количество топлива, которое можно купить на среднюю зарплату, взлетело на 76 процентов. В Армении при удешевлении топлива на 10 процентов его доступность для населения увеличилась на 20 процентов.

Не повезло

России снижение стоимости бензина не коснулось — в первой половине 2020 года топливо даже подорожало на 0,8 процента. Однако количество бензина, которое можно приобрести на среднюю зарплату, тоже увеличилось по сравнению с 2019 годом (тогда показатель был на уровне 887 литров).

Цены на топливо в России не падают вслед за нефтью из-за действия демпфирующего механизма, призванного оградить внутренний рынок от волатильности нефтяных котировок на международных площадках. Согласно ему, когда глобальные цены на нефтепродукты высокие и российским нефтяникам выгоднее поставлять сырье за рубеж, государство выплачивает им компенсации, тем самым делая для них целесообразным сохранять поставки на внутренний рынок. Когда же нефть дешевеет ниже установленного уровня, компании сами должны направлять в бюджет лишние средства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Россиянам назвали срок стабилизации цен на бензин
Продолжают заливать
Другие материалы рубрики
Экономика00:0127 июля

Пошли в обход

Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
23:2028 июля

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

20:5528 июля

Мировая экономика столкнулась с новым препятствием

20:2928 июля

Китай попал в финансовую ловушку

Экономика11:5928 июля
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев

Rambler v.s. Nginx

Что стоит за корпоративным спором
20:1428 июля

Старейший американский производитель оружия обанкротился

19:5928 июля

Масштабной утечкой в российском банке занялся ЦБ

20:4528 июля

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Экономика19:2627 июля

«Будем стремиться добиваться доверия каждого клиента»

Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
19:4328 июля

Tesla наймет тысячу китайцев

19:2028 июля

В России закроется каждый десятый магазин

19:1328 июля

Саудовская Аравия не досчиталась денег

Россия
Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
В России однорукий охранник спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка
«Надо сообщить мужу. Но как?»
Что россиянки на самом деле думают о беременности, рождении детей и материнстве
Медведев заявил об обострении криминогенной обстановки в пандемию
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
Все материалы
Мир
Генпрокурор США признал вмешательство России в выборы президента заранее
Крупнейшая облава на самую мощную криминальную банду началась в Бразилии
Россия отреагировала на обвинения Финляндии в нарушении воздушного пространства
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
Все материалы
Экономика
Китай попал в финансовую ловушку
Старейший американский производитель оружия обанкротился
Масштабной утечкой в российском банке занялся ЦБ
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев Rambler v.s. Nginx
Что стоит за корпоративным спором
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Фигурист объяснил слова партнерши о необходимости привести Крым в порядок
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Российский боец MMA рассказал о выпивавшем до боя с Иcмаиловым Емельяненко
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Тренер киевского «Динамо» уволится через четыре дня после назначения
Все материалы
Культура
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего
В Чечне показали ролик с Кадыровым-пулеметчиком в Белом доме
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Владельцу сауны запретили включать песни Бузовой
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Все материалы
Ценности
В соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Актриса нанесла автозагар перед сном и испугалась своей внешности утром
Показаны изменения эталона ягодиц в каждое десятилетие XX века
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Невеста заставила подруг покупать роскошные платья на свадьбу и была обругана
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
Российских владельцев BMW и Mercedes-Benz назвали самыми преданными
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
Бизнесмен потратил выделенную ему госпомощь на новый Lamborghini
Пройдёт везде: «Витязь» ДТ-30
На что способен лучший вездеход мира размером с дом и ценой 16 млн рублей? Видео
Стали известны любимые автомобильные цвета российских водителей
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы