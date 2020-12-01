В России заметили рост доходов на фоне их рекордного падения

Доходы жителей 61 региона России увеличились в третьем квартале года по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которое ссылаются «Известия».

Аналитики заметили квартальный рост этого показателя на фоне его рекордного в 21 веке падения в годовом выражении. Так, в апреле-июне 2020 года реальные располагаемые доходы россиян (так называются доходы с учетом инфляции и вычетом обязательных платежей) в среднем по стране оказались на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м. С июля по сентябрь падение составило 4,8 процента. Хуже ситуация была только в 1999 году, после экономического кризиса 1998 года.

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Сильнее всего в третьем квартале увеличились доходы в южных регионах страны. В Краснодарском крае прибавка составила 51,6 процента, в Дагестане — 30,6 процента, а в Кабардино-Балкарии — 25,3 процента.

Также увеличение отмечено в Ставропольском крае, Брянской и Ростовской областях, Чечне, Севастополе, Северной Осетии и Адыгее. Тем не менее выше среднероссийского уровня в 35 тысяч рублей смог подняться только Краснодарский край.

По мнению аналитиков, увеличение среднедушевого дохода связано как с отменой режима нерабочих дней, так и с ростом пособий по безработице, которая особенно велика в перечисленных субъектах федерации. Размер выплат на время пандемии коронавируса достиг 12 130 рублей, то есть минимального размера оплаты труда.

На этот вывод наталкивает и тот факт, что в северных и сибирских регионах, где средняя зарплата летом относительно высока, напротив, доходы граждан упали. В Ямало-Ненецком автономном округе сокращение составило 13,9 процента, в Ненецком — 11,3 процента, в Ханты-Мансийском — 17,2 процента, в Томской области — 6,2 процента. В Туве они рухнули на 69 процентов.

В общей сложности в третьем квартале на зарплату пришлось 57 процентов доходов россиян, на социальные выплаты — 22,9 процента. Еще 10,1 процента связаны с денежными переводами, выигрышами и тому подобными доходами, 5,6 процента принесла предпринимательская деятельность, а 4,3 процента — вклады в банках и доход от ценных бумаг.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов отметил, что в четвертом квартале ожидать позитивной динамики доходов не стоит, поскольку экономика еще не восстановилась от весеннего локдауна, а новые ограничения из-за коронавируса усложняют процесс. По его прогнозу, доходы останутся примерно теми же, что и в третьем квартале.

Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с губернатором Бурятии Алексеем Цыденовым заявил, что чиновникам надо пристально следить за доходами населения. По его мнению, в ряде регионов ситуация особенно сложная, а решить ее позволит создание новых рабочих мест.