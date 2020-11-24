Рубль назвали главным разочарованием года

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse назвали курс рубля главным разочарованием года для российской экономики. В своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») они проанализировали последствия пандемии коронавируса для страны и мира в целом, а также назвали наиболее привлекательные в нынешних условиях активы.

Авторы отмечают, что в 2020 году рубль был обеспечен необходимой поддержкой из двух источников. Первый — валютная выручка экспортеров, на которую на внутреннем рынке покупаются рубли. По данным Центробанка, за первые десять месяцев года профицит счета текущих операций (на нем отражаются поступления и отток валюты в качестве платы за экспортируемые и импортируемые страной товары и услуги) составил 29,9 миллиарда долларов. Это вдвое меньше результатов за январь-октябрь прошлого года (60,5 миллиарда долларов), однако, по оценке Credit Suisse, все равно достаточно, чтобы создать спрос на рубли.

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Вторым фактором послужили интервенции со стороны ЦБ. С конца 2014 года они формально не производятся, поскольку регулятор перешел на плавающий валютный курс. Тем не менее Центробанк оставляет за собой право вмешиваться в рыночную ситуацию и покупать (либо продавать) рубли в случае избыточного ослабления (усиления) курса национальной валюты.

Кроме того, скрытые интервенции (не называемые так официально, однако соответствующие им по всем признакам) проводятся в рамках бюджетного правила. ЦБ в качестве агента правительства покупает валюту на излишки нефтегазовых доходов и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В случае падения цены на нефть ниже базовой отметки (в 2020 году — 42,4 доллара за баррель Urals) средства фонда продаются за рубли для пополнения бюджета. Наконец, в нынешнем году регулятор дополнительно скупал рубли, избавляясь от валюты, вырученной по итогам сделки по продаже правительству контрольного пакета Сбербанка.

Прочь

Несмотря на всю поддержку, рубль стал одной из самых слабых валют в Восточной Европе. Причиной тому послужил усилившийся вывод капитала из страны, для которого аналитики находят несколько оснований. «Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, такими как Кипр, что ускорило бегство капитала, тогда как старые схемы преференций в этом году сохранились», — говорится в исследовании. По новым правилам, которые вступят в силу со следующего года, выплачиваемые в отдельные страны дивиденды и проценты будут облагаться налогом на прибыль по ставке 15 процентов (вместо нынешних льготных 5 и 10 процентов).

«Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах», — пишут авторы. Вместо традиционных банковских депозитов россияне все чаще предпочитают брокерские счета, позволяющие торговать на бирже. К тому же такие счета нередко оказываются валютными, поскольку их владельцы предпочитают покупать иностранные активы: акции и облигации — что неминуемо ведет к ослаблению рубля. Во многом благодаря такому поведению частных инвесторов общий спрос на иностранную валюту в первой половине 2020 года вырос до 1,5-2 миллиардов долларов. «Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии», — считают авторы.

70-72 рубля будет стоить доллар к концу 2020 года, по прогнозу Credit Suisse

Еще одной причиной оттока капитала из России они называют неблагоприятную внешнеполитическую конъюнктуру. Протесты после президентских выборов в Белоруссии, предполагаемое отравление Алексея Навального и обострение конфликта в Нагорном Карабахе негативно сказались на интересе иностранных инвесторов к российским активам и вынудили некоторых из них распродать уже имеющиеся бумаги, избавившись от рублей.

При этом финансисты считают российскую валюту недооцененной по многим показателям, среди которых экономический рост, профицит счета текущих операций и уровень реальных процентных ставок (с поправкой на инфляцию) на отечественном рынке. «Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте», — говорится в исследовании. Проблемы, с которыми столкнулся рубль, авторы считают временными.

Надежда есть

Также они отдают должное мерам, которые принимали власти для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Они оказались более эффективными, чем во многих других странах региона. Этому способствовала относительно жесткая фискальная (бюджетная) и денежно-кредитная политика. Благодаря первой правительство смогло безболезненно нарастить госдолг, за счет второй ЦБ получил возможность снижать ключевую ставку, в то время как в Европе и США пространство для подобных маневров было ограничено.

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Авторы прогнозируют снижение российского ВВП на четыре процента по итогам года, однако закладывают рост на 2,7 процента в следующем. Сохранение гибкой политики позволит быстрее восстановить внутренний спрос и экономику в целом.

Credit Suisse также дал прогноз о будущем мировой экономики. В США, Евросоюзе, Швейцарии, Китае и Японии аналитики ожидают рост (в Китае он должен достигнуть 7,1 процента) ВВП по итогам 2021-го. Инвесторы, по их мнению, будут больше вкладываться в акции, нежели в облигации — этому поспособствуют вера в быстрое восстановление компаний и низкий уровень ставок на долговом рынке. В качестве альтернативного направления для вложений авторы исследования рекомендуют недвижимость, особенно промышленную и складскую.