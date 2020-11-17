Россияне предсказали курс доллара и евро на 2021 год

Rambler Group провела масштабное кроссплатформенное исследование и узнала об ожиданиях россиян от наступающего года. Большинство опрошенных (48 процентов) рассчитывают, что курс доллара в начале 2021 года останется на уровне 80 рублей, евро — 95 рублей. Также Rambler Group узнала о других финансовых планах россиян на следующий год — они собираются больше вкладываться в недвижимость и меньше отдыхать. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Rambler Group.

Большую часть 2020 жители страны провели на самоизоляции, что, несомненно, отразилось на их финансовом поведении и планировании, отмечено в отчете об исследовании Rambler Group. В следующем году россияне собираются перераспределить свои денежные ресурсы в сторону самого необходимого, однако совсем отказываться от крупных покупок не собираются.

Половина опрошенных рассчитывает в 2021 и копить, и тратить денежные средства. По 25 процентов россиян планируют только копить или только тратить. Среди наиболее вероятных расходов респонденты выделили товары первой необходимости (33 процента), покупку недвижимости (15 процентов), а также ремонт, приобретение бытовой техники и мебели (13 процентов).

Несмотря на крайне сложное для бизнеса время, 9 процентов респондентов планируют и дальше вкладывать средства в его развитие. Такая же доля опрошенных в следующем году будет тратить деньги на спорт и развлечения, а также на уход за собой. 7 процентов россиян заинтересованы в покупке автомобиля, а на последнем месте оказались траты на образование, в сфере которого в последнее время появилось много бесплатных курсов и программ — на него готовы потратиться лишь 5 процентов россиян.

Четверть опрошенных планирует вкладывать свободные средства в иностранную валюту, при этом 48 процентов респондентов считают, что курс доллара и евро в начале следующего года останется на уровне пиковых значений 2020 — в районе 80 и 95 рублей соответственно. Почти поровну тех, что рассчитывает, что текущая ситуация изменится как в худшую, так и в лучшую стороны. 27 процентов респондентов считают, что и доллар, и евро превысят отметку в 100 рублей. И 25 процентов оптимистов рассчитывают на сценарий, при котором доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85. Остальные респонденты планируют хранить накопления в виде наличных (24 процентов), оставить средства на действующем банковском счете (20 процентов) или оформить вклад (10 процентов).

Кроссплатформенное исследование Rambler Group проводилось в период с 9 по 13 ноября включительно на всех медиаресурсах холдинга. В нем приняло участие почти 30 тысяч пользователей со всей России. Опрос привлек внимание каждого третьего читателя, который ежедневно заходит на медиа Rambler Group, — охват исследования превысил 3,5 миллиона человек. Наиболее активными участниками опроса оказались пользователи в возрасте до 40 лет — их доля составила 42 процента от общего числа проголосовавших.

Почти 30 тысяч пользователей крупнейших медиа Рунета — «Ленты.ру», портала «Рамблер», «Афиши Daily», «Газеты.ру», LiveJournal и других участвовали в опросе.