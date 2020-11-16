Представитель AdTech Rambler Group выступит на конференции GroupM TYNY 2020

Ежегодная конференция This Year, Next Year (TYNY), организованная GroupM, международной медиа-инвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker, пройдет 26 ноября.

TYNY-2020 состоит из четырех секций, каждая из которых будет посвящена одному из блоков роста бизнеса. В рамках мероприятия эксперты обсудят, как брендам найти больше возможностей для роста в 2021 году: как повысить эффективность самых проверенных и давно существующих маркетинговых каналов и инструментов, расскажут о новых рекламных технологиях и катализаторах роста.

«2020 год бросил вызов как бизнесу, так и медиаселлерам. В изменившихся условиях возросла роль разработки и интеграции принципиально новых эффективных инструментов конкуренции за внимание пользователя, — отметила директор по рекламным продуктам и развитию рекламных технологий (AdTech) AdTech Rambler Group Юлия Коновалова. — В частности, мы внедрили DCO (Dynamic Creative Optimization) — разработка позволяет в режиме реального времени подобрать и показать наиболее релевантный для конкретного читателя креатив, повышая таким образом CTR. Поведение пользователя меняется, и наша задача — обеспечить развитие наших технологий и следовать новым трендам. О них мы и поговорим на TYNY 2020».

Программа конференции включает несколько секций, которые пройдут онлайн, в одном потоке: нулевой блок — Приоритеты роста 2021 (по традиции в рамках конференции GroupM представит прогноз развития рекламного рынка на 2021 год), первый — Ядро бизнеса — фокус роста, второй —Технологии — драйвер роста, третий — Гибкость и скорость — катализаторы роста, четвертый - Многообразие и инклюзивность — залог устойчивого роста.

«В этом непростом году мы уже очень много говорили о том, насколько пандемия повлияла на экономику, на рекламную индустрию, как помогла компаниям пересмотреть внутренние процессы, ускорить диджитализацию, — говорит Мария Колосова, главный исполнительный директор GroupM Russia&CIS. — На нашей осенней конференции TYNY мы не будем долго оглядываться назад, а посмотрим в будущее. Вместе с экспертами агентств группы Mindshare, MediaCom и Wavemaker, а также приглашенными экспертами из различных сфер бизнеса мы поговорим о том, как брендам найти больше возможностей для роста в 2021 году, поэтому мы назвали свою конференцию "Конструктор роста"».