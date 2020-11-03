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Технология DCO позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы

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Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Rambler Group создала рекламные решения на основе технологии Dynamic Creative Optimization (DCO). Данная разработка позволяет в режиме реального времени подобрать и показать наиболее релевантный для конкретного читателя креатив, обеспечивая рост CTR (click-through rate). Интеграция DCO в рекламные продукты Rambler Group позволяет увеличить показатель CTR в 2 раза, говорится в сообщении группы.

«Оптимизация рекламных метрик — один из ключевых трендов интернет-рекламы. Внедрение в свой стек рекламных технологий DCO позволит Rambler Group усилить свои лидерские позиции на рынке. DCO дает возможность создавать инновационные рекламные продукты в результате синергии искусственного интеллекта и лучших креативных решений. Технология, по сути, представляет собой независимую экспертизу, определяя, какой контент интересен пользователю в конкретный момент времени, гибко подстраиваясь под изменения. Простота использования для рекламодателей продуктов на базе DCO позволяет максимально эффективно доносить рекламное сообщение пользователю, увеличивая KPI каждого показа», — комментирует директор по рекламным продуктам и развитию рекламных технологий Rambler Group Юлия Коновалова.

В настоящее время в линейке стартуют два решения — DCO Base и DCO Programmatic. DCO Base обеспечивает рост CTR при минимальных затратах на продакшн — для старта кампании достаточно 3–5 креативов, которые могут отличаться друг от друга только текстовой и визуальной частями. DCO при показе рекламы сопоставляет количество кликов на тот или иной вариант креатива, анализирует поведение различных групп пользователей и в дальнейшем показывает каждый из вариантов креативов той группе, которая демонстрирует самый высокий показатель CTR.

DCO Programmatic, в отличие от DCO Base, позволяет персонализировать креатив для узких аудиторных сегментов, перераспределяя показы в сторону наиболее эффективных. При этом может быть использовано огромное количество вариаций креативов в зависимости от матрицы сценариев. Решение запущено совместно с компанией Adluxe, технологии которой имеют возможность персонализировать рекламное сообщение с помощью системы CMP (Creative Management Platform — Платформа управления креативами) и матрицы сценариев. Rambler Group, в свою очередь, обеспечивает real-time оптимизацию показов и увеличение эффективности рекламной кампании.

«Из-за стремительного развития рекламных технологий привлечь внимание пользователей в интернете становится все сложнее. Требуются новые рекламные продукты — удобные, простые в использовании и при этом по доступной цене. Adluxe, будучи амбассадором технологий персонализации и креатива, всегда использует в своей работе революционные рекламные решения и стремится к открытости и новым интеграциям. Линейка DCO, разработанная совместно с Rambler Group, отвечает актуальному запросу рынка, а также предлагает рекламодателям принципиально новые подходы к персонализированным кампаниям», — говорит председатель комитета IAB Russia по креативным технологиям и продакшну, генеральный директор Adluxe Алексей Павлов.

В основе DCO — технологии машинного обучения, которые анализируют более 10 тысяч аудиторных сегментов из собственной DMP-платформы Rambler Group и учитывают другие параметры — площадку, тип устройства, формат и расположение рекламы. Система сопоставляет данные по кликам на разные креативы, формирует прогноз поведения различных групп пользователей и учитывает его при дальнейших показах. Кроме того, чтобы избежать ухудшения CTR для всей кампании, технология DCO регулярно следит за показателями эффективности всех креативов и перераспределяет показы в сторону того, который в данный момент показывает самый высокий CTR для конкретных пользователей.

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