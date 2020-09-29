Rambler Group подписала меморандум о социальной рекламе в интернете

IT-гиганты Рунета — Rambler Group, Яндекс, Mail.ru — а также Общественная палата России (ОП РФ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подписали меморандум о социальной рекламе в сети. Документ призван помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении общественно-полезных инициатив в интернете.

Меморандум был подписан в рамках Экспертного клуба НРФ. Идея создать условия для продвижения социально-значимого контента обсуждалась на Российском интернет-форуме 21 сентября 2020 года. Документ призван помочь интернет-компаниям упростить проверку рекламы на предмет потенциального мошенничества и защитить добросовестных рекламодателей и пользователей.

Компании-участники будут самостоятельно определять объем, формат и средства распространения социальной рекламы в зависимости от особенностей собственных площадок, а Экспертный совет, сформированный из представителей компаний-участников меморандума и АНО «ИРИ», а также с участием Координационного совета по социальной рекламе ОП РФ, организует отбор социально-значимых проектов для последующего размещения на интернет-ресурсах участников меморандума. Меморандум открыт к присоединению новых участников - владельцев интернет-ресурсов, на которых предоставляется возможность для размещения и продвижения социальных проектов.

«Надеюсь, что подписание меморандума — только первый шаг, и в дальнейшем к нему присоединится еще больше компаний-участниц. Пандемия показала, насколько сейчас важно развитие социальных проектов, — прокомментировал подписание документа исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер. — Ведущие интернет-компании готовы их активно поддерживать, но для эффективного развития необходимы ясные и прозрачные критерии. Rambler Group как лидирующий медиахолдинг подключится к работе по формированию отраслевых принципов и подходов к дистрибуции социально-значимого контента. Вирус все ещё свирепствует, и его экономические последствия не до конца понятны. Преодолеть их нам помогут только взаимная поддержка и высокая степень социальной ответственности».