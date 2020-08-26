Okko Спорт запустил сервис Okko Спорт Pubs

Okko Спорт запускает Okko Спорт Pubs, первый в России специализированный ОТТ-сервис для легальных трансляций спортивного контента в местах публичного просмотра — барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания. Площадки, подключившиеся к сервису, получат возможность транслировать все 380 матчей Английской Премьер-лиги, показывать аналитические программы, матчи MLS и другой спортивный контент в высоком качестве со всеми техническими преимуществами Okko Спорт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

Заведения могут подключиться к сервису, оставив заявку в разделе okko.sport/pubs, а также написав или позвонив в службу поддержки Okko. Бары, подключившиеся к Okko Спорт Pubs, получат специальную версию Okko Smart Box — компактную 4К-медиаприставку с предустановленным приложением, открывающим доступ к спортивным трансляциям и другому контенту.

«ОТТ-сервис Okko Спорт Pubs — это наша новая инициатива на российском рынке публичных трансляций спортивного контента. Теперь бары и заведения общественного питания могут абсолютно легально и за символическую плату показывать матчи Английской Премьер-лиги, MLS и другой контент Okko Спорт. Я приглашаю всех владельцев баров оставлять заявки и подключать легальный сервис от Оkko Cпорт. Впереди новый сезон АПЛ, а это значит, что нас ждет много красивых матчей и уникальных моментов, которые так здорово делить с друзьями в любимом баре», — отметил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

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«В рамках программы Okko Спорт Pubs партнерские заведения смогут транслировать любой из 380 live-матчей АПЛ, а также весь контент, которым будет пополняться витрина Okko Спорт. Мы пошли против общепринятой практики в сегменте и не просим владельцев заведений платить в десятки раз больше обычных зрителей за право показа, предоставляя эту возможность за единую минимальную плату. Okko Спорт Pubs — уникальный случай, когда сервис готов предоставлять неограниченный доступ к своему контенту для публичных трансляций», — подчеркнул руководитель проекта Okko Спорт Pubs Дмитрий Брежнев.