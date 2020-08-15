Подписчики Okko первыми в России увидят контент Awesomeness

Окко и ViacomCBS Networks International, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, объявили о том, что библиотека Okko пополнилась топовым контентом медиабренда для нового поколения Awesomeness, который появился в мультимедийном сервисе 13 августа. Об этом говорится в сообщении мультмедийного сервиса.

Контент бренда Awesomeness впервые появится в России: он будет доступен в Okko как в подписке Paramount+, так и в рамках пакетов подписок «Оптимум» и «Премиум». Библиотека Awesomeness в Okko на старте будет включать в себя сериалы «Зак и Миа», «Жуть» и «Легкий как перышко». В дальнейшем линейка контента будет расширяться.

«Мы рады, что мультимедийный сервис Okko является премьерной площадкой для появления эксклюзивного контента ViacomCBS в России. Мы сосредоточены на том, чтобы наши пользователи вне зависимости от их возраста или интересов получали доступ к самому разнообразному контенту. Появление в подписке Paramount+ контента под брендом Awesomeness — прекрасная возможность говорить с молодежной аудиторией на их языке, потому что представленные на сервисе сериалы полностью отвечают ее запросам», — заявила генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

Бренд Awesomeness был основан в 2012 году изначально как Youtube-канал, позднее начав производить контент для разных платформ, включая ТВ. Целевая аудитория проектов Awesomeness — поколение Z, люди до 20 лет, которые в настоящее время представляют 40 процентов всех потребителей контента, но специально для которых, особенно в России, выпускалось очень мало контента. Awesomeness исправляет эту ситуацию и создает шоу на самые актуальные темы с более чем 158 миллиардами просмотров. Один из секретов успеха бренда среди молодой аудитории в том, что в сериалах и шоу Awesomeness снимаются популярные интернет-звезды и лидеры мнений поколения Z: их совокупное число подписчиков превышает 53 миллиона человек.

«Мы рады, что инновационное партнерство ViacomCBS и Okko продолжает активно развиваться, формируя обширную экосистему контента самых разных форматов и жанров для всех возрастов. В этом плане приход бренда Awesomeness в России, который состоится благодаря сервису Paramount+, — это значительный шаг. Долгое время количество шоу и передач для молодежной аудитории, одной из самых активных с точки зрения объемов потребления контента, на отечественных платформах было очень небольшим. Премьера Awesomeness с сильным контентом и глобальной экспертизой работы с поколением Z на стыке форматов, я уверена, изменит эту ситуацию», — отметила старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии Елена Бальмонт.

Подписка Paramount+ на Okko регулярно пополняется новым премиальным контентом брендов ViacomCBS, включая Channel 5 и MTV, которые появятся в онлайн-кинотеатре в ближайшее время. Контент Channel 5, основная часть контента Comedy Central и сериалы бренда Awesomeness на территории России будут представлены впервые.

Сервис Paramount+ доступен в Okko отдельной подпиской за 199 рублей (до конца лета, далее — 299 рублей), а также в пакетах подписок «Оптимум» и «Премиум».