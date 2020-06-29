Okko Театр расскажет о городах будущего и покажет квартирник Гребенщикова

В пятницу, 3 июля 2020 года, в рамках VII форума Живых городов «Время созидателей» пройдет ряд онлайн-встреч, организованных продюсерским бюро Okko Театр. Участники дискуссий обсудят культурные связи нового времени: новые способы коммуникации в онлайн-среде, возможности и ограничения цифрового пространства, перспективы развития городов с точки зрения бизнеса и культуры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе бюро.

День Okko Театра на форуме Живых городов закончится бесплатной трансляцией «Квартирника БГ» — домашнего концерта Бориса Гребенщикова, записанного в Лондоне эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko.

«Форум Живых городов — это, прежде всего, движение, которое позволяет людям в сегодняшнее непростое время наладить контакт и улучшить качество коммуникации друг с другом, — говорит генеральный продюсер Okko Театра Иван Вырыпаев. — Там, где протекает качественная коммуникация, там, где течет энергия, там и происходит живая жизнь. Okko Театр с удовольствием принял предложение Живых городов, потому что мы тоже хотим способствовать налаживанию контактов между зрителем и театром, между искусством и зрителем, охватывая и столичную, и федеральную аудиторию, а также выходя на международный уровень. В следующем году у Okko Театра намечается достаточно широкая программа работы со всей Россией, даже в большей степени, чем с Москвой, и форум Живых городов — это первый из наших шагов по взаимодействию с пространством российских городов».

В качестве спикеров и приглашенных экспертов выступят генеральный продюсер Okko Театра Иван Вырыпаев, бизнесмен, член совета директоров Rambler Group Александр Мамут, генеральный продюсер Okko Интертейнмент Софья Квашилава, сооснователь журнала «Афиша» и Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер, директор и основатель международного фестиваля театра, современного искусства и паблик-арта «Точка доступа», директор международного театрального фестиваля NET Филипп Вулах, куратор публичных программ Музея современного искусства «Гараж» Анастасия Митюшина, журналист, психолог-практик Алла Занимонец.

VII форум Живых городов «Время созидателей» проходит с 20 июня по 8 августа 2020 года в Москве, Ижевске, Риме, Париже, Амстердаме и 1000 городах онлайн. Основная задача форума – объединение лидеров из разных индустрий и сфер деятельности для обмена идеями и опытом с целью создания осознанного общества нового типа. За свою шестилетнюю историю Форум Живых городов получил множество призов и наград и признан экспертами из многих стран «лучшим форумом для созидателей и городских героев».

Присоединиться к трансляции можно на портале форума.