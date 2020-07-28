В Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сериал, который был полностью снят на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, состоит из десяти серий продолжительностью 5-7 минут. Главные роли в нем исполнили Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, а автором сценария и режиссером проекта выступил Иван Петухов, сценарист последних частей кинофраншизы «Елки».

«Взаперти» рассказывает историю пары, которая расходится в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели. Все действие сериала разворачивается на экране смартфона.

Новый проект является сериалом совместного производства кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова и подразделения мультимедийного сервиса Okko, отвечающего за продюсирование и производство эксклюзивных кино и сериалов для платформы. «Наша жизнь уже давно перебралась в экранное пространство: здесь мы знакомимся и выясняем отношения, работаем, ходим за покупками и так далее. История о взаимоотношениях сегодня — это история переписок в соцсетях и мессенджерах. Формат screenlife, когда зритель видит все, что происходит на экране у героя, открывает новое измерение неподдельности происходящего», — отметил Бекмамбетов.

Режиссер является одним из главным популяризаторов формата screenlife. В 2019 году на фестивале Comic Con Russia 2019 состоялась презентация его сериала Dead Of Night («Ночные мертвецы»). Проект, созданный специально для сервиса Snapchat, стал первым в мире вертикальным художественным screenlife-хоррором.