На Comic Con Russia представят хоррор-сериал Тимура Бекмамбетова

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится презентация сериала Тимура Бекмамбетова Dead Of Night («Ночные мертвецы»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что проект, созданный специально для сервиса Snapchat, станет первым в мире вертикальным художественным screenlife-хоррором. 3 сентября гостям мероприятия покажут все десять серий сериала, рассказывающего о девочке, оказавшейся в самом центре зомби-апокалипсиса.

«Dead Of Night — это новая веха в развитии новаторского формата screenlife. Это новый взгляд на зомби-апокалипсис и, конечно, это больше, чем просто шоу. Благодаря вертикальному формату, события, разворачивающиеся на экране смартфона, затягивают еще больше и кажутся реальнее, динамичнее. Героиня снимает и транслирует все, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни», — рассказал Бекмамбетов.

Шестой Comic Con Russia пройдет с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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