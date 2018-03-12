Бекмамбетов представил в Америке фильм про даркнет

На фестивале SXSW, который проходит в Остине, штат Техас, состоялась мировая премьера фильма «Убрать из друзей: Даркнет» (Unfriended: Dark Web), спродюсированного Тимуром Бекмамбетовым. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Вместе с Бекмамбетовым картину представил ее сопродюсер Джейсон Блум из Blumhouse Productions. Сюжет продолжения «Убрать из друзей» (Unfriended) повествует о молодом человеке, который находит в новом компьютере скрытые файлы и погружается в мир даркнета.

Фильм сделан в инновационном формате screenlife, изобретенном Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованном Лео Габриадзе в первой части картины. Все действие происходит на экране главного героя. Режиссером и автором сценария стал Стивен Саско («Проклятие 1-2», «Игра на выживание»).

В сети появились первые отзывы о фильме после премьеры на SXSW: «Темный, мрачный и действительно тревожный хоррор! «Убрать из друзей: Даркнет» – напоминание о том, что мы никогда не защищены от посторонних глаз», — утверждает портал Dread Central.

Первая часть «Убрать из друзей» заработала в мировом прокате более 64 миллионов долларов. Ее сиквел стал уже четвертым фильмом студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs в формате screenlife. Кроме хоррор-дилогии, это также снятый самим Бекмамбетовым триллер о вербовке европейских женщин в «Исламское государство» (запрещено в РФ) «Профиль» (Profile) и драма о поисках пропавшей школьницы «Поиск» (Search).

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