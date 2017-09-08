Вышел трейлер «Войны токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона

В сети появился первый проморолик биографического фильма «Война токов» про изобретателя Томаса Эдисона. Видео опубликовано на YouTube-канале Trailers Promos Teasers.

Лента расскажет о противостоянии Эдисона, Николы Теслы и Джорджа Вестингауза. Первый выступал за распространение в США постоянного тока, а Тесла и Вестингауз — за переход на переменный ток. Для Эдисона это означало бы финансовый крах его фирмы.

Эдисона сыграл Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж», «Искупление» и сериал «Шерлок»), Вестингауза — Майкл Шэннон («Под покровом ночи»), а Теслу — Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»). В ленте также снялись Том Холланд и Кэтрин Уотерстон. Режиссером выступил Альфонсо Гомес-Рехон, а одним из продюсеров стал Тимур Бекмамбетов.

Премьера «Войны токов» запланирована на 19 января.