Режиссер «Хижины в лесу» снимет спин-офф «Дэдпула»

Кинематографист Дрю Годдард выступит режиссером и сценаристом спин-оффа боевика «Дэдпул». Об этом сообщает The Wrap.

Фильм получил название X-Force («Команда Икс»). Он будет посвящен оперативному отряду мутантов под предводительством Кейбла. От других Людей Икс команду отличает то, что она сражается с врагами более агрессивными методами.

Отмечается, что в спин-оффе появится и сам Дэдпул. Его сыграет актер Райан Рейнольдс.

Картина выйдет на экраны после релиза сиквела «Дэдпула», премьера которого намечена на май 2018 года.

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Годдард дебютировал в качестве режиссера с сатирическим хоррором «Хижина в лесу» в 2011-м. В ленте высмеиваются классические слэшеры. Кинематографист также выступил сценаристом таких фильмов, как

«Война миров Z», «Монстро» и «Марсианин», а также сериалов «Сорвиголова», «Остаться в живых» и «Баффи — истребительница вампиров».

«Дэдпул», вышедший в феврале 2016-го, получил в США рейтинг R — лица до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей. В России фильм получил возрастное ограничение «18 плюс». Лента стала самым кассовым проектом с рейтингом R, собрав в прокате 745 миллионов долларов.