«Дэдпул» превратят в мультсериал для взрослых

Комедийный боевик «Дэдпул» получит спин-офф в виде анимационного сериала для взрослых. Об этом сообщает Mashable.

Телеканал FXX планирует выпустить десять эпизодов нового мультсериала. Премьера намечена на 2018 год.

Сценаристом и продюсером проекта выступит Роберт Гловер, снявший драматическую комедию «Атланта» и сыгравший в нем главную роль. «Дональд Гловер — невероятно одаренный и разносторонний артист, который сможет воплотить в жизнь мультсериал о Дедпуле», — заявил представитель FXX Ник Град.

Джеф Лоэб, вице-президент компании Marvel Television, которой принадлежат права на «Дэдпула», пообещал, что проект станет новой вехой в мультипликации для взрослых.

Вышедший в феврале 2016 года «Дэдпул» стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R (только для взрослых), собрав около 800 миллионов долларов при бюджете 58 миллионов. Боевик основан на комиксах Marvel. Главный герой в исполнении актера Райана Рейнольдса — бывший наемник, жертва жестоких экспериментов, в результате которых он получил сверхчеловеческие способности и обезображенное лицо. В марте 2018-го на экраны выходит продолжение ленты.