«Дэдпул» стал самым возмутительным фильмом 2016 года в Великобритании

На комедийный боевик «Дэдпул» c Райаном Рейнольдсом в главной роли в 2016 году поступило наибольшее число жалоб от британских кинолюбителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного во вторник, 18 июля, на сайте Британского совета по классификации фильмов.

На супергеройскую картину поступила 51 жалоба. Недовольство вызвали, в основном, нецензурная лексика, насилие и сексуальные сцены. В Великобритании фильм получил рейтинг «от 15 лет».

На втором месте — лента «Отряд самоубийц» с 30 жалобами. В этом случае недовольство вызвал слишком высокий возрастной рейтинг: родители посетовали на то, что не смогли посмотреть картину в кинотеатрах вместе с детьми младше 12 лет.

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Фэнтезийный фильм «Дом странных детей Мисс Перегрин» занял третью строчку, получив 20 жалоб. Они поступили в основном от людей, посчитавших, что лента слишком страшная для рейтинга «от 12 лет».

«Дэдпул», вышедший в феврале 2016-го, получил в США рейтинг R — лица до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей. В России фильм получил возрастное ограничение «18 плюс». «Дэдпул» стал самой кассовой картиной с рейтингом R, собрав в прокате 745 миллионов долларов.