«Пролетая над гнездом кукушки» обзаведется приквелом

Компания Netflix снимет сериал, который станет приквелом фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Всего будет создано 18 эпизодов, их разделят на два сезона. В центре повествования окажется сестра Милдред Рэтчед. Ее роль исполнит американская актриса Сара Полсон.

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Действие будет разворачиваться в 1947 году. Сериал проследит эволюцию Рэтчед «из медсестры в монстра» во время работы в психиатрической больнице.

Исполнительными продюсерами проекта выступят Райан Мерфи и Майкл Дуглас.

Производство начнется в середине 2018 года, режиссером пилотной серии станет Мерфи.

Оригинальная картина, снятая Милошем Форманом, с Джеком Николсоном в главной роли, вышла в 1975 году и завоевала пять «Оскаров». Лента основана на одноименном романе Кена Кизи. Дуглас был продюсером фильма.