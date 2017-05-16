Российские режиссеры из списка Forbes назвали подсчеты журнала некорректными

Режиссеры прокомментировали рейтинг наиболее коммерчески успешных российских кинематографистов, опубликованный российским изданием журнала Forbes. Своим мнением деятели поделились с РИА Новости во вторник, 16 мая.

«Я, конечно, рад, что присутствую в списке, но Forbes считает кассовые сборы в долларах на момент выхода фильма в прокат, суммируя доход от всех фильмов режиссера. Но у кого-то их 10, а у кого-то три, как у меня, что не совсем корректно», — сказал автор картины «Горько!» Жора Крыжовников.

В свою очередь, создатель ленты «Защитники» Сарик Андреасян заявил: «Мне кажется, что эти подсчеты не совсем корректны. Во-первых, правильно было бы считать в рублях. Ведь 10 миллионов долларов сейчас и 10 лет назад — совершенно разные суммы». «Во-вторых, при подсчетах у одних фильмов взяты сборы только в России, у других — в мире. Хотелось бы единую точку отсчета», — добавил он.

Рейтинг 20 самых успешных российских режиссеров по версии Forbes был опубликован во вторник. Крыжовников и Андреасян попали в первую десятку списка, лидером которого оказался Тимур Бекмамбетов.

Главным показателем при составлении списка стала положительная разница между затраченным на создание картины бюджетом и кассовыми сборами. Для рейтинга отбирались картины, снятые после 2000 года, все суммы указаны в долларах без пересчета курса.