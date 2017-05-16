Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российский журнал Forbes впервые составил список наиболее коммерчески успешных российских режиссеров. Лидером рейтинга стал Тимур Бекмамбетов, фильмы которого принесли кинокомпаниям 430 миллионов долларов.

Самая кассовая картина кинематографиста — боевик «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом. Лента принесла создателям 341,4 миллиона долларов.

Второе место занял режиссер Леван Габриадзе. Его ленты заработали 79,3 миллиона долларов, а самой прибыльной картиной стал хоррор «Убрать из друзей» (64 миллиона). Габриадзе дебютировал как актер в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза», в котором сыграл Скрипача.

На третьей строчке — Федор Бондарчук (70 миллионов долларов). Наиболее коммерчески успешный фильм режиссера — «Сталинград» (69 миллионов долларов).

В первую десятку также вошли Николай Лебедев (самая прибыльная лента — «Волкодав из рода Серых Псов»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»), Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе 3»), Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время»), Андрей Кравчук («Адмиралъ») и Кирилл Кузин («Самый лучший фильм»).

Составители списка отмечают, что руководствовались исключительно коммерческим успехом фильмов, не затрагивая их художественной ценности. Главный показатель — положительная разница между затраченным на создание картины бюджетом и кассовыми сборами. Для рейтинга отбирались картины, снятые после 2000 года.