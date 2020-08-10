Kartina.TV и Okko заключили договор о международном сотрудничестве

Ведущий международный оператор русскоязычного интернет-телевидения Kartina.TV сообщил о заключении соглашения с мультимедийным сервисом Okko. В рамках сделки Kartina.TV продолжит экспансию русскоязычного контента с новыми проектами, доступными эксклюзивно на Okko, в более чем 140 странах мира, говорится в сообщении мультимедийного сервиса.

Так, в августе, в специальном разделе мультимедийного сервиса Okko на платформе Kartina.TV будет представлено сразу несколько проектов собственного производства OKKO STUDIOS: комедийный сериал по бестселлеру российского бизнесмена, генерального менеджера и владельца отеля «Гельвеция» Юниса Теймурханлы «Записки отельера #Гельвеция», первый отечественный скринлайф-сериал, работа над которым велась в период изоляции полностью удаленно «Все вместе» и романтическая комедия о музыкальном фестивале в Баку «Жара».

«Наша аудитория становится моложе, поэтому мы активно развиваем мультимедийные и мультиэкранные форматы потребления контента. Мы работаем с лучшими игроками на рынке и рады появлению нового партнера, который разделяет наше видение развития индустрии в целом, а также обладает отличными ресурсами и качественным контентом. Не сомневаюсь, что наши зрители по достоинству оценят новые проекты», — отметил генеральный директор Kartina.TV Андреас Райх.

Kartina.TV более 10 лет выступает в качестве ключевого партнера для российских проектов на международной арене. Суммарная аудитория проекта более 15 миллионов человек, мигрантов из России и русскоязычный жителей западных стран.

«Kartina.TV — ведущий международный партнер для российских проектов, подобными охватами не может похвастаться ни один другой оператор русскоязычного контента. Поэтому мы рады началу сотрудничества с компанией, которая позволит нам выйти на новые регионы вещания и обеспечит доступ к качественному локальному контенту на международных рынках», — говорит генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

Специальный раздел мультимедийного сервиса Okko на Kartina.TV будет постепенно пополняться эксклюзивными проектами, и в ближайшее время русскоговорящие граждане за рубежом смогут заниматься спортом по видео урокам из раздела «Фитнес против вируса», изучать кулинарные рецепты совместно с «Novikov School» и виртуально посетить Третьяковскую галерею под руководством Сергея Шнурова.