Топ-менеджеры Rambler Group признаны лучшими руководителями в рейтинге Топ-1000

Топ-менеджеры Rambler Group и ее активов, в частности, генеральный директор группы Рафаэль Абрамян, управляющий директор медиасервисного холдинга Rambler&Сo Максим Тадевосян, а также Яна Бардинцева, управляющий директор мультимедийного сервиса Okko, вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», опубликованный газетой «Коммерсант».

Рафаэль Абрамян, CEO группы, занял пятое место среди руководителей направления «Информационные технологии». Рафаэль обладает более чем десятилетним опытом в области инвестирования, стратегии и M&A. В 2013 году он вошел в состав совета директоров Rambler&Сo, а в 2019 стал генеральным директором Rambler Group и по текущее время лидирует проекты группы.

Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Сo, вошел список лучших в категории «Медиабизнес». Максим присоединился к Rambler Group в 2015 году. За прошедший год аудитория медиасервисных проектов Rambler&Co увеличилась на 20 процентов и в марте 2020 года достигла 66 миллионов, число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис Рамблер/касса, по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза и составило 24 миллионов.

Яна Бардинцева, управляющий директор мультимедийного сервиса Okko, вошла в топ-10 руководителей нового для рейтинга направления «Онлайн-платформы». Яна отвечает за развитие сервиса, стратегию бренда и его активов, создание новых коммерческих продуктов и управление каналами дистрибуции, а также за интеграцию продуктов Okko в экосистему Сбербанка. За 2019 год оборот Okko вырос на 76 процентов и составил 4,4 миллиарда рублей с учетом НДС, ежемесячная платящая аудитория выросла до 1,1 миллиона пользователей. В 2019 году прорывной инновацией стала платформа Okko Спорт, обеспечивающая показ матчей Английской Премьер-лиги. В первом полугодии 2020 года Okko увеличил выручку на 121 процент, вновь показав опережающий рост. Рыночная доля сервиса выросла на 5 процентных пунктов и составила 17 процентов рынка мультимедийных сервисов.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоговые таблицы публикуются на страницах федерального тиража газеты «Коммерсант».