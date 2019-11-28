Названы имена лауреатов престижной премии «ТОП-менеджеры НПБК»

Стали известны имена тридцати обладателей наград премии «ТОП-менеджеры НПБК», которая является закономерным продолжением Национальной премии бизнес-коммуникаций — единственной премии, осуществляющей качественную оценку эффективности персональных достижений на протяжении четырех лет.

Среди лауреатов — Рафаэль Абрамян, Константин Эрнст, Виктор Шкулев, Элла Стюарт, Алексей Земский, Антон Златопольский, Сергей Михайлов и другие деятели медиа-коммуникационной индустрии. Обладатели наград были определены в направлениях «Агентства», Бренды», «Медиа» и «Индустриальный вклад». Торжественная церемония награждения прошла на площадке Crystal Ballroom в Москва-Сити в формате гала-ужина, в рамках которого были собраны ключевые лица индустрии.

«Для меня премия — в первую очередь свидетельство того, что коллеги по рынку по достоинству оценивают наши проекты. Участие в строительстве крупнейшей цифровой экосистемы вместе со Сбербанком, внедрение принципиально новых стандартов спортивного вещания в онлайне в рамках Okko Спорт – это и многое другое, что мы делаем, будет в долгосрочной перспективе влиять на развитие нашей отрасли. Для меня важно, что в лице других участников рынка, мы находим единомышленников, потому что новая экономика, которую мы строим все вместе, напрямую зависит от качества сотрудничества между нами», — подчеркнул генеральный директор Rambler Group, лауреат премии в направлении «Медиа» Рафаэль Абрамян.

«Я очень рад, что инициатива создания премиум-проекта под эгидой Национальной премии бизнес-коммуникаций нашла поддержку и получила отклик в индустриальных кругах. Это первая премия подобного масштаба: мы отметили лидеров во всех сегментах медиа-коммуникационной отрасли, понимая, что за любым результатом стоят люди, и сегодня именно они получили заслуженные награды, внимание и признание рынка», — отметил генеральный директор премии «ТОП-менеджеры НПБК», исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.

«Когда индустрия принимает решение о создании подобной премии, оценивающей достижения медиа-коммуникационного сегмента, — это становится той самой конструкцией, добавляющей одну из самых глобальных мотиваций, имеющихся в бизнесе. В данном случае, награда премии "ТОП-менеджеры НПБК" — это качественное достижение нашей корпорации, подчеркивающее признание со стороны коллег и экспертов», — подчеркнул президент медиахолдинга Hearst Shkulev Group (HSG), лауреат премии в направлении «Медиа» Виктор Шкулев.

Премия «ТОП-менеджеры НПБК» учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) — крупнейшим профессиональным объединением участников рынка рекламно-коммуникационных услуг страны. Проект проводится при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) и Ассоциации развития интерактивной рекламы (IAB Russia).

