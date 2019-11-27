Гендиректор Rambler Group стал лауреатом премии «Топ-менеджеры НПБК»

Генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян стал лауреатом премии «Топ-менеджеры Национальной Премии бизнес-коммуникаций» в категории «Интернет», направление «Медиа». Об этом говорится в сообщении Rambler Group. Премия вручается за персональные достижения руководителям из сферы медиа, рекламы и бизнеса.

Рафаэль Абрамян со стороны Rambler Group курировал проведение одной из крупнейших на российском медиарынке сделок, в результате которой Rambler Group стала частью диджитал-экосистемы Сбербанка. Также под руководством Рафаэля группа запустила Okko Спорт — первый в истории проект по прямой трансляции топового футбольного контента в онлайн-кинотеатре.

Победителями 2019 года также были названы: Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, Екатерина Веселкова, генеральный директор, сейлз-хаус «Газпром-Медиа», Мария Донских, CEO, Dentsu Aegis Network Russia, Элла Стюарт, председатель совета директоров, главный управляющий директор группы компаний, BBDO Group.

Победителей премии определял экспертный совет, в состав которого входят руководители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и ее профильных комитетов по всем направлениям: креатив, медиа, out-of-home, радио, digital, региональное развитие, маркетинговые сервисы, исследования и аудит.

Премия «Топ-менеджеры НПБК» учреждена в 2019 году АКАР и Центром развития бизнес-коммуникаций.

